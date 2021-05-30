شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة إشغال 75%.. محافظ الإسكندرية يتلقى تقريرا عن نشاط الشواطئ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تقريراً عن نشاط الأسبوع الأول من إعادة فتح شواطئ تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض التقرير مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحملات الرقابية ونسب الإشغال التي تراوحت بين 50 إلى 75% وفي بعض الأيام وصلت إلى 100 % وفقاً للقواعد المسموح بها في ظل الإجراءات الاحترازية.

قال المحافظ، إن هناك متابعة مستمرة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، وجميع الجهات المعنية، على مدار اليوم، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا، والتشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدا انتشار كامل لمفتشي الإدارة المركزية على شواطيء الإسكندرية.

وأشار المحافظ إلى تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية على موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف Www.catr.gov.eg، مؤكدا أن ذلك يتم لأول مرة على مستوي الجمهورية، في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي، والقضاء على الاستغلال والابتزاز، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لرواد شاطئ الإسكندرية، وتوافقا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتحكم في أعداد المواطنين من مرتادي الشواطئ.

وأشاد المحافظ بما قامت به الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من أعمال مشيراً إلى تطبيق تجربة فريدة من نوعها لإشراك رواد الشواطئ في الحفاظ على نظافتها، حيث يتم توزيع أكياس قمامة بالمجان على جمهور الشاطئ المجاني والشواطئ العامة، لتوعية المواطنين بتجميع المخلفات الشخصية بنهاية اليوم ثم يقوم عمال الشواطئ بتجميع الأكياس ونقلها لعربة الشركة القائمة بنقل المخلفات من أمام بوابات الشواطئ.

وفيما يتعلق بشاطئ المندرة المجاني؛ أكد الشريف أن المحافظة حريصة على المتابعة المستمرة لجميع الخدمات المقدمة بالمجان، لافتاً إلى أن الشاطئ شهد عدد من الفعاليات الترفيهية بالتعاون مع المجتمع المدني، وسط الالتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية، فضلاً عن حملات التوعية بفيروس كورونا والتي لاقت إقبالا كثيفا من المواطنين.

من جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد، أنه يقوم بجولات تفقدية مفاجئة خلال اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن الانتشار الكامل لجميع مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة على مستوى شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 من أبوقير شرقا حتى سيدي كرير غربا لإحكام السيطرة عليها بالكامل.

وأضاف إلى استمرار استقبال الشكاوى والاستفسارات على أرقام الإدارة، 01270746490 _ 01289252668. وكذلك على موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg.

بنسب إشغال تخطت 75% .. محافظ الإسكندرية يتلقى تقريرا بنشاط الشواطئ فى الأسبوع الأول منذ إعادة فتحها للجمهور (صور)

بنسب إشغال تخطت 75% .. محافظ الإسكندرية يتلقى تقريرا بنشاط الشواطئ فى الأسبوع الأول منذ إعادة فتحها للجمهور (صور)

بنسب إشغال تخطت 75% .. محافظ الإسكندرية يتلقى تقريرا بنشاط الشواطئ فى الأسبوع الأول منذ إعادة فتحها للجمهور (صور)

بنسب إشغال تخطت 75% .. محافظ الإسكندرية يتلقى تقريرا بنشاط الشواطئ فى الأسبوع الأول منذ إعادة فتحها للجمهور (صور)

بنسب إشغال تخطت 75% .. محافظ الإسكندرية يتلقى تقريرا بنشاط الشواطئ فى الأسبوع الأول منذ إعادة فتحها للجمهور (صور)

بنسب إشغال تخطت 75% .. محافظ الإسكندرية يتلقى تقريرا بنشاط الشواطئ فى الأسبوع الأول منذ إعادة فتحها للجمهور (صور)