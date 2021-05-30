شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 76 محضرا وغلق محال ومنشآت تجارية لمخالفة إجراءات كورونا في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، التي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.



أكد المحافظ، ضرورة استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل الغرامة المقررة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ تطبيقه «منذ بداية يناير الماضي»، والغلق الكامل لدور المناسبات، مؤكدا المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقريرعرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم اليوم الأحد تحرير 76 محضراً لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، فيما تم فض تجمع لسرادق وغلق بعض المحال التجارية، لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.