شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الفيوم تنظم دورة تدريبية للأئمة والدعاة والواعظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية للأئمة والدعاة والواعظات بمديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم والتي تنظمها الجامعة على مدار ثلاثة أيام، بحضور الدكتور حسني حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة والأئمة والدعاة والواعظات والطلاب بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

أكد الدكتور أحمد جابر شديد، أن الدورة التدريبية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالأئمة والدعاة والواعظات وتطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة، وانطلاقا من حرص جامعة الفيوم على أداء دورها المجتمعي الذي أخذته على عاتقها من خلال التعاون المدروس وعقد الشراكات المختلفة مع كافة الهيئات والمؤسسات في سبيل خدمة الوطن وجميع أفراده، حيث تم تنظيم الدورة التدريبية الأولى تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف ممثلا في جامعة الفيوم ومديرية الأوقاف بالفيوم لعقد الدورة التدريبية الأولى لعدد ٥٠ من الأئمة والدعاة والواعظات بمديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم على مدار ثلاثة أيام بكلية الآداب في مجالات تعزيز الثقة بالنفس والعوامل النفسية والتأثير في الرأي العام ومهارات التواصل الفعال وتعزيز المناعة النفسية ومبادئ الإرشاد النفسي وأساليب الشخصية والتعامل مع الآخر، كما سيتم تنظيم دورات تدريبية بكليتي الخدمة الاجتماعية ودار العلوم خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور أحمد جابر شديد أن الدورات التدريبية تهدف إلى ترقية أدائهم ومهاراتهم وتنمية وعيهم الثقافي وتقديم الدعم اللازم لهم للتعامل الجيد والاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية ليتمكنوا من أداء دورهم الدعوي والإرشادي المنوط بهم. وطالب الأئمة والدعاة والواعظات إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة التدريب والتعلم لمواكبة التغيرات المتلاحقة في المجتمعات المختلفة بالإضافة إلى مواجهة التحديات والمخاطر التي يتعرض لها العالم الإسلامي في الوقت الراهن ونشر قيم التسامح والمحبة ومحاربة الشائعات والقضاء على المعوقات المادية والفكرية ودعم الوحدة بين المسلمين.

كما أشاد الدكتور حسني حبيب بالتعاون مع جامعة الفيوم باعتبارها قاطرة التنمية الأهم على مستوى المجتمع وصرح أكاديمي وعلمي متميز. وأوضح أن الدورات التدريبية تستهدف ألف من الأئمة والدعاة والواعظات بمديرية الأوقاف حيث تستضيف جامعة الفيوم خلال الدورة التدريبية الأولى عدد ٥٠ منهم بهدف صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم لمواكبة التغيرات السريعة في المجتمع والتي فرضت ضرورة تغيير آليات الدعوة التي لم تصبح مقصورة على المنابر فقط وذلك لنشر الدعوة الوسطية والفكر المستنير من خلال التأهيل والتدريب على أيدي المتخصصين وكذلك الوعي بالواقع مما يجعلهم أكثر قدرة على الوصول والتواصل مع الأشخاص.