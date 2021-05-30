شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة إقليمية بين «المتحدة» و«العربية للإعلانات» و«إم بي سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت القاهرة ظهر الأحد توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة المتحدة من جهة والشركة العربية للإعلانات الخارجية ومجموعة قنوات إم بي سي من جهة أخرى

المؤتمر الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة شهد توقيع مذكرتي تفاهم الأولى بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعربية للإعلانات الخارجية وتخص العمل على تطوير إعلانات الأوت دور في مصر حسب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

والمذكرة الثانية بين المتحدة ومجموعة قنوات إم بي سي وتشمل التعاون عبر ثلاثة محاور، الأول محور المواجهة المشتركة للقرصنة من خلال مضاعفة الجهود المشتركة بين الجانبين وتوفير الموارد الفنية على المستوى التكنولوجي اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، المحور الثاني يتعلق بالشراكة في إنتاج الأعمال الدرامية الكبرى، فيما يتعلق المحور الثالث في مذكرة التفاهم الثانية بخصوص إمكانية التعاون في توزيع إنتاج الشركة المتحدة خارج مصر.

حضر توقيع مذكرات التفاهم حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة المتحدة وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد الخريجي، رئيس الشركة العربية للإعلانات الخارجية، وسام برينت الرئيس التنفيذي لإم بي سي.

في إطار توسيع شراكاتها الإقليمية توقيع مذكرات تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية والشركة العربية للإعلانت الخارجية ومجموعة إم بي سي

في إطار توسيع شراكاتها الإقليمية توقيع مذكرات تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية والشركة العربية للإعلانت الخارجية ومجموعة إم بي سي

في إطار توسيع شراكاتها الإقليمية توقيع مذكرات تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية والشركة العربية للإعلانت الخارجية ومجموعة إم بي سي