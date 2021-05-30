شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات رسمية بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل فى قصر التحرير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الإسرائيلى جابى اشكنازى بحضور وفدى البلدين فى قصر التحرير وسط القاهرة.



جلسة مباحثات رسمية بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل

واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإسرائيلى جابى اشكنازى فى قصر التحرير وسط القاهرة، وذلك فى إطار مساعى مصر الحثيثة والمتواصلة لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.



جلسة مباحثات مصرية إسرائيلية فى قصر التحرير

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا عبر "تويتر" تبرز استقبال وزير الخارجية سامح شكرى لنظيره الاسرائيلى فى قصر التحرير.