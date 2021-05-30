شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن استبدال عربات بعض القطارات بأخرى محسنة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد استبدال عربات بعض القطارات بعربات محسنة، وذلك اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء وبيانها كالتالى:

- تعديل تركيب قطار 341 اكسبريس القاهرة/ المنصورة / بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالى .

- تعديل تركيب قطار 593 اكسبريس القاهرة/ السويس بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالى.

- تعديل تركيب قطار 594 اكسبريس السويس/ القاهرة بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالى

واعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل:

- تعديل تركيب قطار 334اكسبريس المنصورة /القاهرة/ بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالي.