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السكة الحديد تعلن استبدال عربات بعض القطارات بأخرى محسنة الثلاثاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد استبدال عربات بعض القطارات بعربات محسنة، وذلك اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء وبيانها كالتالى:

 

- تعديل تركيب قطار 341 اكسبريس القاهرة/ المنصورة / بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالى .

 

- تعديل تركيب قطار 593 اكسبريس القاهرة/ السويس بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالى. 

 

- تعديل تركيب قطار 594 اكسبريس السويس/ القاهرة بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالى 

 

واعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل:

 

- تعديل تركيب قطار 334اكسبريس المنصورة /القاهرة/ بتركيب 10عربات محسنة بجدوله الحالي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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