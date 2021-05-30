شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بإجراءات كورونا بامتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اجتماعا مع منسقى الإدارات الصحيين بديوان عام المديرية، وذلك قبل امتحان الشهادة الإعدادية المقرر أن تبدأ بعد غد الثلاثاء، حيث تم مناقشة تطورات الأوضاع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب الالتزام بها داخل اللجان وخلال دخول الطلبة المدرسة.

وتم التنبيه على إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفى اللجان على ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وضرورة الاهتمام بدقة البيانات والمعلومات التى يتم رصدها داخل المدرسة أو ديوان الإدارة وإرسالها إلى المديرية، والقيام بحملات تطهير باستخدام المعقمات لجميع الدواوين والمدارس والمنشآت التعليمية.

كما سيتم المتابعة اليومية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية منها المسح الحرارى، وتفعيل بوابات التعقيم، وتواجد غرفة العزل، وارتداء الكمامات، وتواجد منسق داخل المدرسة أثناء عقد الامتحانات للإشراف على توافر مواد التعقيم والتواصل مع المنسق الصحى للإدارة فى حالة رصد حالات إيجابية أو اشتباه وتنفيذ الإجراءات الواردة بالكتب الدورية.

حضر الاجتماع منال شاهين مدير عام الشئون المالية والإدارية، وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وهند عابدين المنسق الصحى بالمديرية ومدير عام التعليم المجتمعي، ومحمد ابراهيم مكتب دعم فنى مدير المديرية.

وكان اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الصف الثالث الاعدادى) للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020/2021، وتجرى الامتحانات خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021.