شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع حاد بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة وأسوان 44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة يصل 4 درجات، و يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 24 درجة.