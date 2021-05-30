شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: انتخاب مصر نائبًا لرئيس المنظمة العالمية للصحة الحيوان لمنطقة الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى انتخاب الدكتور عبدالحكيم محمود ‏رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية نائبًا لرئيس مكتب المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE بإقليم الشرق الأوسط.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية، الأحد، إن انتخاب مصر لهذا المنصب الدولي هو تأكيد لأهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الفنية البيطرية في مصر في إدارة منظومة تشخيص الأمراض الوبائية ونجاحها في السيطرة على هذه الامراض، مشددًا على أن هذا المنصب يعتبر إضافة للعمل داخل وزارة الزراعة ويستوجب الإشادة بكل جهد لخدمة الدولة المصرية ومنظومة العمل الدولي المشترك في التصدي للأمراض الوبائية.

وأضاف «القصير»، أن أهمية هذا المنصب تكمن في وصول مصر إلى العالمية من خلال المشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالمعايير الدولية في مجال الصحة الحيوانية الأمر الذي يساهم في دعم دور مصر المحورى على المستوى الدولى والإقليمى في التنسيق ودعم تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في مجال الصحة العامة البيطرية والصحة الحيوانية والرفق بالحيوان وتطبيق النهج العالمى للصحة الواحدة.

من جانبه، تقدم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بالتهنئة إلى الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الخدمات البيطرية على هذا الإنجاز الذي يأتي تتويجاً لجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية المدعومة من وزارة الزراعة، والملموسة مؤخراً من خلال المشاركات الإيجابية في جميع الأنشطة ذات الطابع الدولى والقارى والإقليمى.

وقال «الصياد»، إن هذا النجاح يؤكد النجاحات ذات الطابع الدولي التي تحققت مؤخرًا باعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور وإعلان المنظمة خلو البلاد من مرضى الفصيلة الخيلية الرعام والزهرى، واعتماد المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”، الأمر الذي وضع مصر في مصاف الدول التي تعمل على تطبيق اللوائح الدولية وأدى إلى دعم الثقة الدولية في قدراتها على دعم الإدارة الفنية على المستوى الإقليمى والدولى.

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالحكيم محمود عن خالص الشكر والتقدير لوزير الزراعة ونائبه لحرصهما على دعمه وتهنئته بالحصول على هذا المنصب، وتعهد ببذل المزيد من الجهود لاستمرار ظهور مصر بمكانتها الطبيعية التي تستحقها في المعترك العالمى.

وأضاف «محمود»، أنه قد تم الترشيح لذلك المنصب من خلال توصية المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” لإقليم الشرق الأوسط بتعيين د. عبدالحكيم محمود محمد على رئيس الخدمات البيطرية بمصر- نائباً لرئيس مكتبها بإجماع الآراء باجتماعها المنعقد يوم الإثنين الموافق 24/5/2021، على هامش انعقاد الجلسة العامة لأعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتي بدأت فعاليتها اعتباراً من 24/5/2021 وحتى أمس الأول الجمعة الجمعة الموافق 28/5/2021، حيث تم التصويت النهائي خلال فعاليات الجلسة وتم تقليد المنصب رسمياً عقب إعلان نتيجة الانتخابات بالأغلبية المطلقة.

جدير بالذكر أن المنظمة صحة الحيوان العالمية كانت اعتمدت أول أمس كلاً من المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية في مجال تشخيص مرضى إنفلونزا الطيور والبروسيلا على المستوى الدولى ذلك الانجاز العملي الكبير لمصر على المستوى الدولى