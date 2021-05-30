شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد : تعديل تركيب ٤ قطارات بعربات «تحيا مصر» المحسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد تعديل ٤ قطارات بعربات محسنة (تحيا مصر) وذلك إعتبارا من الثلاثاء المقبل .

وجاء في بيان هيئة السكة الحديد :«أن الهيئة قامت بتعديل تركيب قطار 341 اكسبريس القاهرة/ المنصورة / بتركيب 10عربات محسنة (تحيا مصر) بجدول التشغيل الحالي، كذلك تعديل تركيب قطار 593 اكسبريس القاهرة/ السويس بتركيب 10عربات محسنة (تحيا مصر) بجدولة الحالى تعديل تركيب قطار 594 اكسبريس السويس/ القاهرة بتركيب 10عربات محسنة (تحيا مصر) بجدولة الحالي، واعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2/6/2021

تعديل تركيب قطار 334 اكسبريس المنصورة / القاهرة / بتركيب 10عربات محسنة (تحيا مصر) بجدول التشغيل الحالي.