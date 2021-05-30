رئيس أساقفة الإسكندرية يترأس قداس إلهي باللغة الإنجليزية للأجانب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قداس اليوم الأحد للأجانب المتحدثين باللغة الإنجليزية.

وفى كلمته تحدث المطران عن كيف نمت الكنيسة وانتشر الإنجيل من خلال شهادة التلاميذ، وقال أن سفر أعمال الرسل يعطينا فكرة عن انتشار رسالة الإنجيل إذ قص المطران كيف انتشر الإيمان المسيحى فى إثيوبيا من خلال الخصى الحبشى الذى تقابل مع فيلبس وعرف منه عن المسيح.

وأضاف أن كثيرين من اليهود والأمم والفريسيين قبلوا رسالة الإنجيل وأصبحوا مواطنين فى ملكوت السماوات الذى ضم المهمشين فى المجتمع.

فيما تراعى كافة الكنائس الأسقفية الإجراءات الاحترازية اللازمة واتباع إرشادات وزارة الصحة المصرية، إذ وضعت الكنيسة بعض التعليمات والضوابط لإقامة الصلوات داخل كنائسها فلا يسمح بالدخول نهائيًا بلا كمامات و قياس درجة الحرارة عند الدخول بالإضافة لتوفير المطهرات للمصلين وتطهير وتعقيم الكنيسة قبل وبعد العبادة بالإضافة للجلوس فى مقاعد محددة تراعي التباعد الاجتماعي بين المصلين حيث تناشد الكنيسة الأسقفية شعبها ملاحظة أى أعراض تظهر عليهم قبل حضور الصلوات وما إذا كان يستوجب ذلك البقاء فى المنزل.

رئيس أساقفة الاسكندرية يترأس قداس الهى باللغة الانجليزية للأجانب (صور)