شكرا لقرائتكم خبر عن غلق المحال والمقاهي .. الحكومة تحدد الموقف خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقرر اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال ساعات، المصير الجديد لمواعيد غلق المراكز التجارية والمحال والمقاهي.

وتعقد اللجنة اجتماعها اليوم «الأحد» لتحديد الموقف، بالتنسيق مع ما ورد من وزارة الصحة عن الحالة العامة لانتشار فيروس كورونا في مصر والعالم.

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت مساء أمس «السبت»، عن خروج 479 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 191475 حالة حتى اليوم.

وقال مصدر حكومي إن اليوم سيشهد صدور قرار من اللجنة، خاصة مع اقتراب المهلة المحددة منذ أسبوعين، وتضمنت غلق المحال والمقاهي في تمام الساعة التاسعة مساء منذ عيد الفطر المبارك.