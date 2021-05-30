شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية» يناقش معوقات تحصيل المصروفات الدراسية في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت سماح ابراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم في القليوبية اجتماعا مع مسئولي صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالوزارة ومديرى التوجيه المالي على مستوى الإدارات التعليمية لمناقشة أعمال التحصيل الخاصة بتحصيل المصروفات الدراسية ومناقشة المعوقات والسلبيات وسبل التغلب عليها ومناقشة ما تم تحصيلة حتى الان من المصروفات حتى الان للعام الدراسى 2020 – 2021.

كما ناقش الاجتماع مستحقات الإدارات التعليمية من فصول الخدمات لدى الصندوق،وتعديلات القانون رقم ٢١٣لسنة ٢٠٢٠ الخاص بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات.

وكان الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية عقد اجتماعا حضرة مديري الإدارات التعليمية وقيادات المديرية لبحث استعدادات المدارس لأمتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدارسى ٢٠٢٠-٢٠٢١م، مشددا على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.

و وجه بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات