شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة صوفية على مسرح دار أوبرا دمنهور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي سهرة على مع الإنشاد الديني على مسرح دار أوبرا دمنهور في محافظة البحيرة وتتضمن عددًا من الأغاني الدينية والقصائد الصوفية مساء يوم الجمعة الموافق 11 يونيو المقبل.

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر سهرة غنائية روحانية تحييها فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي في الساعة السابعة مساء يوم الجمعة ١١ يونيو على مسرح أوبرا دمنهور، وتقدم الفرقة مجموعة من الأغاني والابتهالات الدينية والقصائد الصوفية.

تنظم الحفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، في إطار أنشطة الأوبرا الثقافية، لعرض التراث الثقافي الصوفي.

ولفظ الحضرة الذي تك إطلاقه على الفرقة مستمد من حلقات الذكر والمديح النبوي والذكر الجماعي.

وتتكون فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي من منشدين من مختلف الطرق الصوفية، وهي فرقة مستقلة تتميز بالإنشاد الجماعي المستمد فكرته من الحضرات الصوفية.

وتعتمد الفرقة على تقديم الإنشاد الديني والذكر والابتهالات والمديح ونقل التراث الصوفي من المجالس والساحات في شكل فني إلى المسارح.

حضرة صوفية على مسرح دار أوبرا دمنهور