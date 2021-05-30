شكرا لقرائتكم خبر عن في احتفالات يوم البيئة العالمي.. توزيع جوائز مسابقة الابتكار الأخضر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن مؤسسة أضواء المستقبل للتنميه،الفائزين في أكبر مسابقة بالشرق الأوسط في الإبتكار الأخضر «دايرة»، وذلك يوم 6 يونيو المقبل، ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي، بمشاركة ورعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والبيئة، وكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وشركة بسيطه، وبدعم من مؤسسة دروسوس.

وقال سامح ادوارد مدير عام المؤسسة، في تصريحات صحفية «الأحد»، إن ١٥ استشاريا وخبيرا بلجان التحكيم، يمثلون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حسموا مساء أمس، نتيجة المسابقة التي تنافس فيها ١٧١ من الشباب، وصل منهم إلى المرحلة النهائية ٢٩ متسابقا، ليتم اختيار ٩ فائزين، ٣ في كل مجال (الخشب- القماش- البلاستيك).

وأضاف أن المتسابقين عرضوا نماذج مبتكرة ومتميزه، وقدموا دراسات جدوى لمشروعاتهم، وسيتم إعلان الفائزين في الحفل الختامي مع احتفالات يوم البيئه العالمى، وذلك يوم ٦ يونيو المقبل، ببيت القاهره بالفسطاط، بحضور وزيرتي البيئة والتضامن الاجتماعي، وكوكبه من الشخصيات العامة والإعلامية والمهتمين بمجال إعادة التدوير، مؤكدا أن إجمالي الجوائز تبلغ ٩٠ ألف جنيه، وسيتم متابعة ودعم ومساندة المشروعات الفائزه، وتوفير بيئة داعمه من خلال حاضنات مركز الريادة التابع للمؤسسة، حيث تمتلك 2 حاضنة لإعادة تدوير الخشب والقماش.وأوضح ادوارد، إن المسابقة متخصصة في مجال إعادة التدوير والابتكارات الخاصة به، في إطار مبادرات المؤسسة التنموية، وتقديم مبادرات للمستقبل في إعادة التدوير والسعي المستمر نحو التنمية المستدامة وأهدافها وبما يتماشى مع اهدافها لـ 2030، مشيرا إلى أن المسابقة لدعم ابتكارات ونماذج مشروعات إعادة التدوير للشباب «الابتكار الأخضر»، مشيرا إلى أن مجال المسابقة شمل إعادة تدوير (الخشب والبلاستيك والقماش)، واستهدفت الشباب من سن 21 إلى 40 سنة، بمشاركة لجان تحكيمية على أعلى مستوى من الخبراء والاستشاريين وأساتذة الجامعات وخبراء التنمية والبيئة، كما تمثل المسابقة تجمعا متميزاً للمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة.

وأكد أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاهتمام بتطوير إعادة التدوير، وخلق فرص عمل في حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، معربا عن أمله في المشاركة في قاطرة التنمية المستدامة، وابتكار نماذج تساهم بفاعلية في حماية البيئة واستثمار مواردنا بسواعد الشباب للمستقبل في الإبتكار الأخضر.وأوضح ادوارد أن المسابقه تم اطلاقها منذ نحو ٣ أشهر، وتم تصفية المتسابقين من جميع محافظات مصر والذين وصل عددهم 120شاب وشابه، وتم تصفيتهم طبقا لمعايير اللجنه الاستشاريه المكونة من 15 خبيرا واستشاريا على أعلى مستوى من المهنية والحرفية، إلى ٣٢ متسابقا، يدخلون التصفيات النهائية السبت المقبل، لافتا إلى أنهم سيعرضون منتجاتهم والمشاريع والمعدات الخاصة بإعادة التدوير على لجنة التحكيم، بحيث يتم إختيار أفضل ٣ متسابقين في كل مجال من المجالات التلاثة، يحصلون على جوائز مالية تصل 90 ألف جنيه.وأعلن مدير المؤسسة إنه تم تحديد الحفل الختامي لتوزيع الجوائز يوم ٦ يونيو المقبل، في بيت القاهره التابع لوزارة البيئة، بحضور وزيرتي البيئة والتضامن الاجتماعي، وبحضور ١٠٠ شخصية عامه على رأسهم الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة السابقة، وأعضاء مجلس النواب، والكتاب والإعلاميين.

تصفيات مسابقة الابتكار في الاخضر دايرة

تصفيات مسابقة الابتكار في الاخضر دايرة

تصفيات مسابقة الابتكار في الاخضر دايرة

تصفيات مسابقة الابتكار في الاخضر دايرة

تصفيات مسابقة الابتكار في الاخضر دايرة

تصفيات مسابقة الابتكار في الاخضر دايرة