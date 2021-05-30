شكرا لقرائتكم خبر عن «دم السواقي» على مسرح قصر ثقافة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية العرض المسرحي «دم السواقي»، العرض من تأليف بكرى عبدالحميد وإخراج مها بدر، على مسرح قصر ثقافة بنها ضمن عروض أندية المسرح، أشعار مجدي أبوالخير، ديكور يسرا نبيل، إضاءة عمرو عادل، تصميم استعراضات محمد صلاح.

تدور أحداث العرض حول سؤال محدد، هل الحب حقا جريمة نحاول التنصل منها ونعتبر العاشق مجنون؟ أم أن المال والسلطة هما من يتحكموا في المشاعر والأحاسيس والحب يصبح مجرد تهمة، بطولة مصطفي أبوطالب، عمر أبوطالب، أحمد هاني، بسمة تامر، عبدالله عبدالحليم، عماد سكر، محمد ناصر الشاعر، مها بدر، سعاد السعيد، محمد ياسر.

بحضور لجنة المشاهدة المكونة من الناقدة لمياء أنور، والفنان جمال قاسم، والمهندس محمود حنفي، ومسعد القاضي.