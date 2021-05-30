شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل العاملين بديوان الوادي الجديد لتلقى لقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ القطاع الصحي بالوادى الجديد، أعمال التسجيل لتطعيم العاملين بديوان عام محافظة الوادى الجديد، بلقاح كورونا. وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه تم تدشين فرق طبية متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى 4 مراكز طبية تستقبل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا.



وناشد الزملوط، سرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا بمراكز تلقي اللقاح ومن خلال الفرق المتنقلة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.