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بدء تسجيل العاملين بديوان الوادي الجديد لتلقى لقاح فيروس كورونا

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ القطاع الصحي بالوادى الجديد، أعمال التسجيل لتطعيم العاملين بديوان عام محافظة الوادى الجديد، بلقاح كورونا. وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه تم تدشين فرق طبية متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى 4 مراكز طبية تستقبل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا.


وناشد الزملوط، سرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا بمراكز تلقي اللقاح ومن خلال الفرق المتنقلة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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