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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، عرض المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 على القناة التعليمية «مدرستنا ٢».

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جداول المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 على القناة التعليمية «مدرستنا ٢»، وذلك للأسبوع الثاني في الفترة من يوم الأحد ٣٠ مايو حتى السبت ٥ يونيو ٢٠٢١.

وذلك على تردد: 12206 رأسي / معدل الترميز: 27500 / معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5 .

اليوم .. بدء المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2 (الجداول والمواعيد)

اليوم .. بدء المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2 (الجداول والمواعيد)

اليوم .. بدء المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2 (الجداول والمواعيد)