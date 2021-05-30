شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تلزم طلاب الثانوية العامة بتقديم إقرار اختيار لغة امتحان الجيولوجيا (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،إقرارا لطلاب الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي بتحديد اللغة التي يرغب في أداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بها هذا العام.

وأكدت الوزارة أن هذا الاجراء جاء استجابة لنداء طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات والتي تطالب بالسماح لهم بآداء امتحان الجيولوجيا باللغة العربية وليس باللغة الأجنبية المطبقة في مدارسهم نظرا لتدريس هذه المادة لهم طوال العام باللغة العربية.

وشددت الوزارة على توقيع طلاب الثانوية العامة على الإقرار الرسمي برقمه القومي وولي أمره برقمه القومي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذا الإقرار يعد وثيقة رسمية تثبت ضرورة التزام الطالب بأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية باللغة التي حددها الطالب.