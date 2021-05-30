شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يؤكد أهمية تبادل الخبرات ونقلها بالكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، خلال اجتماعه بمديري الكليات والوحدات ذات الطابع الخاص، على توجه الجامعة برفع مستوى كفاءة العنصر البشري بكل القطاعات، وإحداث نقلة نوعية في الثقافة التنظيمية للجهاز الإداري بالجامعة، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في بناء الإنسان.

وقدم رئيس الجامعة، تحية شكر وتقدير إلى المديرين السابقين على ما قدموا من جهود وإنجازات خلال فترة عملهم، ووجه التهنئة للمديرين الجدد متمنياً لهم التوفيق والسداد، بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن أهمية حركة التنقلات تكمن في بنـاء القـدرات وضمان تبادل المعرفـة والخبرات ونقلهـا على نطـاق كافة الكليات من خلال ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، بالإضافة إلى تنمية خبرات الموظفين، وضبط منظومة العمل الإداري ودفع العمل في عدد من الملفات المهمة، ومكافأة المتميزين وتصعيدهم إلى مناصب قيادية مختلفة.

وجدد رئيس الجامعة، التأكيد على ضرورة الاستمرار في تدريب أعداد كبيرة من العاملين على المهارات الفنية، والمهارات القيادية، والمهارات السلوكية، بجانب الجوانب المالية والإدارية والقانونية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الأداء الفردي والأداء المؤسسي.

وأكد رئيس الجامعة للمديرين، على ضرورة تحقيق العدالة، وتجنب الصراعات وحل المشاكل بالطرق العلمية الصحيحة، واحتواء الآخرين، وتوظيف ذلك بشكل يضمن استدامة نجاح منظومة العمل. وفال إن عقد الاجتماع هذا على خلفية صدور قرار رقم 323، بتاريخ 26 مايو الجاري، بقيام عدد من القيادات الإدارية بأعمال مديري الكليات والوحدات ذات الطابع الخاص.