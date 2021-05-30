شكرا لقرائتكم خبر عن ختام موسم عروض نوادي المسرح في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات موسم نوادي المسرح الذي تنظمه الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، حيث قدمت فرقة نوادي ثقافة السويس عرضين مسرحيين، الأول بعنوان «الجبانة» تأليف السيد فهيم، إخراج محمد التنجيرى تدور أحداثه حول متاعب الحياة لشخص يقابل الموت والجنون والانتحار، ويحاول أن يرجع عن رأيه، لكنه لا يلحق لأن الوقت قد حان والدنيا جبانة «واقع لازم نعيشه».

العرض الثاني بعنوان «اللى يريحك» تأليف محمد رؤوف، إخراج أحمد رضوان، حاول المخرج في العرض أن يحقق مقولة إن التمثيل يجب أن يرتقي إلى أقرب صورة من الواقع من خلال تبسيط كافة عناصر العرض، ويظهر ذلك جلياً في بساطة الديكور والموسيقى والإضاءة مع مرعاة عنصر الإبهار البصري والسمعي، متبعا أسلوبا مختلفا يهدف إلى إدخال أكثر من منهج معتمد على نمط مسرحي ثابت فيصل برسالته عن طريق حل المعادلة بين الكوميديا والرسالة بهدف أن المسرح الأصل فيه رسالة.

جاءت العروض بحضور لجنة المشاهدة من أساتذة الإخراج المسرحي أمين مرعي، الدكتور داليا همام، أحمد عباس، إكرامي إسماعيل، دعاء الصوابي.