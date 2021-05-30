الارشيف / أخبار مصر

تعيين أول مديرة لورشة صيانة العربات بـ«السكة الحديد»

0 نشر
خير راغب 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول مديرة لورشة صيانة العربات بـ«السكة الحديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في خطوة هي الأولى في نوعها في السكة الحديد، وافق الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل على تعيين المهندسة سوسن ابراهيم لتكون مديرا لورش جبل الزيتون المسؤولة عن جميع عمرات جميع عربات البضائع في السكة الحديد والبالغ عددها ٨ الاف عربة متنوعه.

وشملت القرارات ايضا تعيين المهندس محمد ابو رحاب. مدير عام الصيانة غرب الدلتا ونقل المهندسة سوسن ابراهيم، والمهندس طارق محمد الصيرفى مدير ا إدارة القبارى بالاسكندرية والمهندس عاطف. مدير عام الصيانة شرق الدلتا.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا