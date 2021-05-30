شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول مديرة لورشة صيانة العربات بـ«السكة الحديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في خطوة هي الأولى في نوعها في السكة الحديد، وافق الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل على تعيين المهندسة سوسن ابراهيم لتكون مديرا لورش جبل الزيتون المسؤولة عن جميع عمرات جميع عربات البضائع في السكة الحديد والبالغ عددها ٨ الاف عربة متنوعه.

وشملت القرارات ايضا تعيين المهندس محمد ابو رحاب. مدير عام الصيانة غرب الدلتا ونقل المهندسة سوسن ابراهيم، والمهندس طارق محمد الصيرفى مدير ا إدارة القبارى بالاسكندرية والمهندس عاطف. مدير عام الصيانة شرق الدلتا.