شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملات تطهير بأحياء ومراكز الجيزة للوقاية من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت محافظة الجيزة، صباح اليوم، أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة يشترك فيها "الأحياء والمراكز والمدن، وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطرى والزراعة وسوق الجملة والمنطقة الصناعية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في بيان اليوم، أنه تم انطلاق الحملات بدءًا من صباح اليوم، على أن تستمر لمدة أسبوعين، وتستهدف كافة الأحياء والمراكز والمدن على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تجديدها بشكل دورى لضمان وصولها لجميع الشوارع الرئيسية والفرعية .

وأشار راشد، إلى أن المنشآت التى سيتم تطهيرها ستشمل المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية ومراكز الشباب والأندية ومكاتب الطب البيطرى ومحطات المياه والصرف والكهرباء والأسواق وأسواق المواشى ودور العبادة ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعى ودور الأيتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم .

كما كلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومى لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة المناطق التى تم تحديدها بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وكإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لخطة التطهير والتعقيم .