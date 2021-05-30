شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب رئيس هيئة الخدمات البيطرية نائبا لرئيس المنظمة العالمية لصحة الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى انتخاب الدكتور عبد الحكيم محمود ‏رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية نائباً لرئيس مكتب المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" بإقليم الشرق الأوسط.

تأتى أهمية المنصب فى وصول مصر إلى العالمية من خلال المشاركة فى صناعة القرارات المتعلقة بالمعايير الدولية فى مجال الصحة الحيوانية، الأمر الذى يساهم فى دعم دور مصر المحورى على المستوى الدولى والإقليمى فى التنسيق ودعم تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فى مجال الصحة العامة البيطرية والصحة الحيوانية والرفق بالحيوان وتطبيق النهج العالمى للصحة الواحدة.

من جانبه، هنأ المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة رئيس الخدمات البيطرية على هذا الإنجاز الذى يأتى تتويجاً لجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية المدعومة من وزارة الزراعة، والملموسة مؤخراً من خلال المشاركات الإيجابية فى جميع الأنشطة ذات الطابع الدولى والقارى والإقليمى، إضافة إلى النجاحات ذات الطابع الدولى التى تحققت مؤخراً باعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور وإعلان المنظمة خلو البلاد من مرضى الفصيلة الخيلية الرعام والزهرى، واعتماد المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”، الأمر الذى وضع مصر فى مصاف الدول التى تعمل على تطبيق اللوائح الدولية وأدى إلى دعم الثقة الدولية فى قدراتها على دعم الإدارة الفنية على المستوى الإقليمى والدولى.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، إنه تم ترشيحه للمنصب من خلال توصية المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” لإقليم الشرق الأوسط بتعيين الدكتور عبد الحكيم محمود محمد على - رئيس الخدمات البيطرية بمصر - نائباً لرئيس مكتبها بإجماع الآراء باجتماعها المنعقد على هامش انعقاد الجلسة العامة لأعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث تم التصويت النهائى خلال فعاليات الجلسة وتم تقليد المنصب رسمياً عقب إعلان نتيجة الانتخابات بالأغلبية المطلقة.

جدير بالذكر، أن منظمة صحة الحيوان العالمية كانت اعتمدت أول أمس كل من، المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية فى مجال تشخيص مرضى إنفلونزا الطيور والبروسيلا على المستوى الدولى ذلك الانجاز العملى الكبير لمصر على المستوى الدولى.