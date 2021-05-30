شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بحرارة الجو يصل 4 درجات.. تعرف على حالة الطقس غدا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة يصل 4 درجات، ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، القاهرة الكبرى العظمى 39 درجة والصغرى 26 والوجه البحرى العظمى 40 درجة والصغرى 26، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 33 درجة والصغرى 25، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 38 درجة والصغرى 23، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 28، وشمال الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.