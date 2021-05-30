وزير النقل: تطوير دائرى الغردقة استعدادا لبطولة ايرون مان العالمية للدراجات

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تطوير الطريق الدائرى بالغردقة استعدادا لبطولة ايرون مان العالمية للدراجات، والتى ستقوم بتنفيذها وزارة الشباب والرياضة، لافتا إلى أن البطولة ستقام على جميع طرق البحر الأحمر، كما أن جميع الطرق بالغردقة ستكون جاهزة لفاعليات البطولة قبل بداية البطولة بشهرين.

وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفى عقد بالوزارة، للإعلان عن إطلاق وزارة الشباب والرياضة، لمشروع ايرون مان للدرجات بمحافظة البحر الأحمر، بأن مصر قادرة على تنظيم جميع الأحداث الرياضية الكبرى، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، لافتاً إلى أن تنظيم بطولة ايرون مان للدراجات ستعمل على تنشيط السياحة بالغردقة خلال فاعليات البطولة، وأن الوزارة عازمة على تقديم كل الدعم لوزارة الشباب والرياضة، حتى تخرج البطولة بشكل يليق بجمهورية مصر العربية، قائلاً: "مصر هتفضل قد الدنيا".

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن مصر قادرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبري، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الوزارة عازمة على تطوير المنظومة الرياضية الفترة المقبلة، مؤكداً أن وجود دعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنظيم أكبر الأحداث الرياضية الدولية فى مصر.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الفاعليات الدولية الخاصة بالرياضة تعمل دائماً على تنشيط السياحة المصرية، لافتاً إلى أن العالم ينظر إلى أن مصر دولة قوية قادرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبري، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر أبهرت العالم أجمع في تنظيم كأس العالم لكرة اليد، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على تنظيم الأحداث الكبري في الرياضة ، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال تنظيم الأحداث الرياضية الكبري، لتوفير الحماية والأمن والسلامة لجميع الوفود الأجنبية.

وتستضيف مصر بطولة ايرون مان العالمية للدرجات، حيث تقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة فى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر فى شهر نوفمبر العام الجارى 2021، ويتنافس بها نحو 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات، وهى بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم بنيوزيلاندا.