شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يصدر تقريره النهائى للجنة رصد دراما رمضان ويشيد بإبراز دور المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، النتائج النهائية للجنة رصد الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان تحت رعاية د. مايا مرسي رئيسة المجلس، وبإشراف الدكتورة سوزان القليني أستاذ الاعلام ورئيسة لجنة الإعلام وعضو المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت الدكتورة سوزان القليني أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل لرصد الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان معتمدين على استمارة تحليل مضمون التى تم تصميمها واختبارها لرصد الأعمال الرمضانية لهذا العام 2021، بالإضافة إلى الاستعانة بنخبة من خبراء وأساتذة الاعلام بالجامعات ووسائل الإعلام المختلفة وفرق بحثية مكونة من 135 طالبا وطالبة من كلية الآداب جامعة عين شمس وتدريبهم على استمارة التحليل في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما تم هذا العام وللمرة الأولي إجراء استبيان علي 500 سيدة لاستطلاع مدي رضائهن عن صورتهن المقدمة في الأعمال الدرامية الرمضانية .

وفي إطار التعاون بين لجنتي الاعلام والإعاقة في المجلس قامت لجنة الاعاقة، برئاسة الدكتورة هبة هجرس، برصد صورة المرأة المعاقة وتحليلها بشكل متخصص

وقامت لجنة الاعلام بعمل حصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الفضائية المصرية، والتي تم عرضها مع بداية شهر رمضان، والبالغ عددها 26 مسلسل و11 برنامج و84 إعلان من الإعلانات المعروضة لموسم رمضان 2021 لسلع تجارية وخدمية وحملات خدمة عامة على كافة القنوات المصرية ومتابعة الإذاعة المصرية المسموعة في البرامج والمسابقات على مختلف المحطات المصرية، وأخيرًا الصحف المصرية الورقية والمواقع الإلكترونية عن صورة المرأة بواقع 1600 موضوع صحفي في فنونه التحريرية المختلفة ما بين أشكال خبرية واستقصائية ومادة رأى.

وأكدت الدكتورة سوزان القليني أنه تم الوصول إلى مجموعة من المؤشرات المختلفة تضمنت ما يلي: أظهرت تفاوت في عرض وتقديم صور المرأة والقضايا التي تهتم بها، فأظهرت الصحف ومواقعها الإلكترونية حرصها على تقديم صورة المرأة بشكل إيجابي، خاصة فيما يخص مشاركتها السياسية والميدانية كمسؤولة وكذلك الإعلانات خاصة إعلانات الخدمة العامة التي أظهرت نماذج للمرأة التي تتحدى الصعاب والمرأة التي تتولى شئون بيتها بالاهتمام بأدق التفاصيل، والمرأة التي تشارك في قوافل التنمية المجتمعية والصحية وغيرها من مجالات التقدم والازدهار لتساعد في التنمية، بينما تفاوتت صورة المرأة في الاعلانات التجارية فظهرت في بعضها بشكل ايجابي وخاصة في إعلانات شركات الاتصالات والبعض الآخر بشكل سيئ خاصة إعلانات شركات الملابس الداخلية .

وقدمت الأعمال البرامجية سواء في الإذاعة أو التليفزيون تفاوت بين التناول الإعلامي لصورة المرأة بين تقديم النماذج السلبية والايجابية التي تمثلت في القدرة على التحدي والصراحة وتقديم نماذج مختلفة من السيدات في مجالات متعددة ولكن ظهرت بعض السلبيات في بعض البرامج من بينها العنف والألفاظ غير اللائقة وتجاوز الحدود المهنية وعدم الالتزام بالكود الاخلاقي لمعالجة قضايا المرأة في الإعلام.

وفيما يتعلق بالمسلسلات فتحولت الصورة السلبية في معظم المسلسلات الي ايجابية في النصف الثاني من رمضان، حيث تم توظيف الصورة السلبية التى تصدرت في النصف الاول لمعالجة كثير من المشكلات، تعاني منها المرأة المصرية في الواقع لتتتحول إلى مرأة متحدية الصعاب وقادرة علي مواجهة وحل مشاكلها بقوة وصلابة.

كما يذكر تعدد أشكال العنف المختلفة فى مسلسلات هذا العام من خلال تقديم تفاصيل لبعض مشاهد العنف ضد المرأة بكافة أشكاله «تعنيف- ضرب- ابتزاز- اغتصاب – تحرش – تآمر – تنمر - تمييز» مما يضر بالمرأة وقضاياها لإمكانية محاكاة مظاهر العنف التفصيلية التي تظهر بشكل مجسد علي شاشات التليفزيون ولكن تميزت مسلسلات هذا العام بجرأة في تناول قضايا الجاسوسية والتخابر ضد مصر وما يحاك لها من مؤمرات وكان لهذا التناول دور كبير في رفع وعي الجمهور والشباب بما يحاك من مؤمرات ضد مصر ويعزز الشعور بالانتماء وخاصة الادوار التي قامت بها المرأة في تلك المسلسلات كأم وزوجة لرجال الشرطة والجيش والاجهزة السيادية

كما أشاد التقرير في مسلسلات هذا العام بإبراز الدور البطولي غير المنظور لزوجات وامهات رجال الشرطة والجيش والأجهزة السيادية مما يعكس قوة وإرادة ووطنية هؤلاء الزوجات في مساندة الزوج وتحمل أعباء كثيرة بمفردهن في سبيل حماية الوطن .

وأشاد التقرير بإسلوب تناول قضية المرأة والطفلة المعاقة إعاقة خفية والمصابة بمرض ADHD ، حيث اوجد حالة من الوعي بين فئات المجتمع بوجود هذا المرض وسرعة تشخيصه من الاهل .كما اشاد التقرير بتناول بعض المشكلات التي تعاني منها المرأة داخل المجتمع وللمرة الاولي تناقش كموضوع الطلاق الشفوي وجرائم الابتزاز الإلكترونية وتداعيات جرائم الاغتصاب وسوء متابعة الأبناء في الأسرة .

وبالنسبة لنتائج الاستبيان اتضح أن الكثير ممن اجري عليهن الاسبيان غير راضيات عن صورتهن التي تقدم في المسلسلات ويطالبن منتجي الدراما بنقل الصورة الحقيقية الواقعية للمرأة المصرية التي الها مكانة مرموقة في كل مجالات العمل وكذلك علي مستوي رعاية الاسرة إعالتها بالنسبة للسيدات المعيلات، وأكدن علي ضرورة تقديم صورة البطولات النسائية الواقعية من الحياة اليومية في المسلسلات.

وطالب التقرير في نهايته منتجي الدراما بالإهتمام بقصص نجاح السيدات في مسلسلات العام القادم والتركيز علي موضوعات من شأنها تنمية الاسرة وتمكين المرأة المصرية.