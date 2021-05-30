شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل ملكية أصول شركات تابعة للتموين للقابضة الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعة الغذائية حيث قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة قها للأغذية المحفوظة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بنقل ملكية بعض أصول الشركة الى الشركة القابضة للصناعة الغذائية، منها أرض مصنع ابو كبير بما عليها من مبانى بمحافظة الشرقية، وأرض مصنع التحرير بمحافظة البحيرة أرض مزرعة القرين ومصنع القرين بمحافظة الشرقية.

وتضمن القرار اتخاذ الإجراءات القانونية لاندماج شركة قها للأغذية المحفوظة مع شركة إدفينا بالقيمة الدفترية..