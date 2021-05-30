شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر لتوقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفى لإعلان تبادل شراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة حسن عبدالله، وبين شبكة قنوات mbc.

حضر المؤتمر أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وممثلين عن مجموعة قنوات mbc، وعدد من ممثلى الصحف ووسائل الإعلام.

وتأتى مذكرة التفاهم بين المتحدة والشركة العربية في التعاون المشترك في المجال الفني وتطوير إعلانات الطرق.