شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط أمام "الشيوخ": خطة التنمية تستهدف توفير نحو 950 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 21/2022 تستهدف توفير نحو 950 ألف فرصة عمل، بما يسمح بزيادة أعداد الـمُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، مع الإبقاء على أعداد الـمُتعطّلين عند مستوى 2.2 مليون عامل، بنسبة 7.3٪ من جملة القوة العاملة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/22.

وحول البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، أشارت السعيد إلي مُبادرة حياة كريمة لتنمية القُرى الـمصريّة، وهي المبادرة الرئاسيّة التي أُطلِقت عام 2019 بهدف تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل من خلال تحفيز الاستثمار والتوسّع في خدمات التدريب الـمهني.

وفي السياق ذاته، أشارت السعيد إلى برنامج تمكين المرأة، موضحة أنه يتبنى تعريفًا واضحًا لمُصطلح تمكين الـمرأة، والتي حددته استراتيجيّة تمكين المرأة بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُتمثّلًا في خمسة عناصر أساسية ترتبط بتُقدير المرأة ذاتها وثقتها في إمكاناتها، مع ضمان أن تتوفّر للمرأة الخِيارات، ويكون لها الحق في تحديد خِياراتها، على أن يُكفل لها الحق في النفاذ إلى الفرص والموارد، بحيث تملُّك القُدرة على التحكّم في مُقدّرات حياتها وتكون قادرة على التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي إيجابًا.