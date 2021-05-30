شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوفد وفدا أمنيا رفيع المستوى لإسرائيل والمناطق الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسى يوجه باستمرار الاجتماعات لحل مشكلة الأسرى بين إسرائيل وحماس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار الجهـود والاجتماعـات لـحـل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة "حماس".

قبل انتهاء المدة.. الحكومة تعلن موقف مواعيد غلق المحلات والمولات خلال ساعات

تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال ساعات اجتماعها لإعلان موقف مواعيد غلق المحال والمولات والمقاهى مع قرب انتهاء المهلة التى كانت أعلنتها اللجنة منذ أسبوعين، سواء من حيث الإبقاء على نفس المواعيد الاستثنائية فى التاسعة مساء ومدها أسبوعين إضافيين، أو العودة لمواعيد الغلق الصيفية.

الحكومة تنفى نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، مُشددةً على توافر كافة الأمصال الطبية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً منها لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى قيام الوزارة برصد أي نقص في الأمصال الطبية بكل المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها.

تصل 40 بالقاهرة.. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 30 مايو 2021 إلى الجمعة 4 يونيو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا .

مدونو كرواتيا وصربيا يزورون ميدان السلام والسوق القديم بشرم الشيخ..صور

واصل مدونو التواصل الاجتماعى والبالغ عددهم 17 مدونا سياحيا من كرواتيا وصربيا وهم من أشهر المدونين السياحيين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى العالمية برنامجهم السياحى بمدينة شرم الشيخ، وذلك لليوم الثالث على التوالى، بعد زيارتهم لميدان سوهو سكوير ومتحف الآثار وأحد الأماكن الترفيهية الشهيرة بالمدينة فى اليومين الأول والثانى.

استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات لليوم 15 وعبور العالقين من الجانبين

تواصل السلطات المصرية اليوم الأحد، فتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، ولادخال المساعدات الى قطاع غزة.. علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

الرئيس السيسى يوفد رئيس المخابرات لإجراء مباحثات مع رئيس وزراء إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والجهات المعنية في إسرائيل حـول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

سحب 5111 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

سحبت الجهات المعنية 5111 رخصة سيارة، خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، حيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة، تستطيع الجهات المعنية من خلالها حصر أماكن الكثافات المرورية.

ارتفاع بالحرارة وأمطار ورياح.. تعرف على خريطة الطقس حتى الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 30 مايو 2021 إلى الجمعة 4 يونيو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا .

الرئيس السيسى يوفد وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفدا أمنيا رفيع المستوي إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة .

القضاء الإدارى يلغى قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوي المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستعقد بنظام الأوبن بوك

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد بنظام الأوبن بوك، وفق نظام أسئلة تقيس الفهم ومخرجات التعلم وليس الحفظ، آى من حق الطالب دخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسى.

وزارة الهجرة تعلن إجراءات جديدة للراغبين فى السفر للسعودية عبر البحرين حاليا

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على المصريين الراغبين بالسفر للملكة العربية السعودية عبر مملكة البحرين خلال هذه الفترة، أن السلطات البحرينية أصدرت قرارات جديدة بشأن المرور من خلالها للسعودية.

السكة الحديد: 20٪؜ من مقاعد القطارات المكيفة نطرحها للحجز عبر الإنترنت

أكدت هيئة السكة الحديد طرح 20% من مقاعد القطارات المكيفة للحجز أمام الجمهور عبر شبكة الإنترنت سواء من خلال تطبيق الحجز الموجود بالموبايل أو الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الإنترنت.