شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 2 وإصابة نحو 25 شخصا فى إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شخصين وأصيب نحو 25 أخرين فى حادث إطلاق نار، من قبل مسلحين فى مقاطعة ميامى ديد بولاية فلوريدا الأمريكية، صباح اليوم الأحد وفق ما نشرت صحيفة " abcnews".

وقالت الصحيفة أن سيارة بها ثلاث مشتبه بهم أطلقوا النار على الناس بطريقة عشوائية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ما يقرب من 25 شخصا، لافتة إلى أنه تم نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

من جانبه كتب ألفريدو راميريز، مدير شرطة ميامى ديد، على صفحته بموقع تويتر: " أنا فى موقع عمل آخر مستهدف وجبان من أعمال العنف المسلح، حيث تم إطلاق النار على أكثر من 20 ضحية وتوفى اثنان للأسف، هؤلاء قتلوا بدما بارد، تم إطلاق النار بطريقة عشوائية على حشد، سنسعى لتحقيق العدالة، وتعازينا الحارة لأسر الضحايا."

ولا تتوقف عملية إطلاق النار فى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب حمل السلاح من قبل الأهالى التى تعانى بسببه أمريكا، إذ يسفر ذلك عن وقوع مئات الضحايا سنويا.