شرطة البيئة والمسطحات تُحبط ترويج 260 طن أسمدة ومُطهرات مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات، في مجال حماية الثروة الزراعية، عن ضبط ("2"مصنع بدون ترخيص( بمضبوطات بلغت (187٫5 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 42 طن أعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات ومجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية) بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي بنطاق مديرية أمن الشرقية.

كما نجحت الحملات في ضبط ("2"مصنع بدون ترخيص) بمضبوطات بلغت (11٫2 طن مطهرات ومنظفات – 20 طن مخلفات بلاستيك ومصنعاته بدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية بنطاق مديرية أمن الشرقية.