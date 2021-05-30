إحباط ترويج 50 طن مناديل ومجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها، وخصوصا مكافحة جرائم الغش التجاري.

معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئية والمسطحات، أفادت قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية فـي مجال تداول المنتجات الغذائية المصنعة بمواد مجهولة المصدر بنطاق محافظتي (القليوبية - البحيرة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط المديرين المسئولين عن (3 مصانع - مطبعة - مخزن - 3 شركات)، حيث بلغ إجمالي المضبوطات (50 طن منتج نهائي من المناديل الورقية مجهولة المصدر معدة للتداول - 500 كيلو جرام مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع - 600 توب قماش منتج نهائي مصنع من مواد مجهولة المصدر وبدون بيانات معد للتداول - 13 طن مواد خام بلاستيكية مجهولة المصدر - 3000 منتج نهائي منسوب إنتاجها لشركة وهمية ومعدة للتداول - 5٫5 طن مخلفات ورقية مجهولة المصدر- 250 كيلو جرام منسوجات بلاستيكية لصناعة الشكائر - 73٫75 طن أسمدة زراعية ومبيدات حشرية منتهية الصلاحية وغير مُسجلة بوزارة الزراعة معدة للتداول 3 طن مواد خام عبارة عن رولات بلاستيك معدة للتصنيع ومجهولة المصدر 1٫5 طن أجولة وعبوات بلاستيكية فارغة منسوبة لشركات وهمية).