ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، حملة أمنية مُكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى؛ استهدفت دائرة مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم.

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 6 أشخاص، بحوزتهم أسلحة ومخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.