ضبط 22 شخص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مُكبرة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

استهدفت الحملة، قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 22 شخص، بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مُخدرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.