خلال 24 ساعة.. ضبط 6375 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 6375 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2261 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و205 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 مخالفات موقف عشوائي).

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.