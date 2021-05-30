ضبط سائق قتل صاحب محل في القاهرة بسبب خلافات مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص، خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية، وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (صاحب محل اكسسوارات دراجات نارية - كائن بدائرة القسم) توفى إثر إصابته خلال مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق مركبة "توك توك"-مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام أداة حادة "مفك" كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختبائه وأصل بلدته بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا، وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن قنا أسفرت عن ضبطه، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بتخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.