شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة مصر العامة بالزقازيق تعلن بدء تنفيذ كورس التلوين على الزجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، البدء في تنفيذ كورس التلوين على الزجاج، وذلك في الفترة من 30 مايو الجاري وحتي 20 يونيو المقبل .

وأوضحت مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، أن هذا الكورس يستهدف إكساب مهارات فنية جديدة، وتنمية الحس الإبداعي لدى المشتركين، ويتضمن هذا الكورس ٤ ورش عمل بواقع ورشة كل أسبوع، حيث بلغ عدد المشتركين في هذا النشاط 20 مشترك، مؤكدة استمرار جهود المكتبة للقضاء على الأمية الفكرية والثقافية، ومحاربة كل أشكال التطرف الفكري بالتوعية المستمرة.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية المكتبة في ترسيخ الوعى والثقافة والمعرفة لدى النشئ والشباب، لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكرى بكافة أشكاله، ومواجهة الإرهاب الأسود.

أشاد محافظ الشرقية بالدور البارز الذي قامت به مكتبة مصر العامة بالزقازيق، في توعية النشء والشباب باعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها، ويتردد عليها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافتهم للقراءة والبحث والإطلاع واستغلال أوقات فراغهم.