شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البرنامج القومي للقوافل التعليمية للطلائع «خطوة نحو حياة أفضل» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، انطلاق فعاليات البرنامج القومي للقوافل الترويحية التعليمية للطلائع «خطوة نحو حياة أفضل»، من مركز التعليم المدني بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة عدد من الطلائع بإداراتي شباب العاشر من رمضان وبلبيس، الذي سينفذ على مدار ٤ أيام متتالية ويستهدف نحو ٤٠٠ طفل، مشيراً إلى أن فعاليات البرنامج القومي للقوافل الترويحية التعليمية للطلائع، بدأت بممارسة رياضة المشي للرواد ثم إجراء تدريبات الإستشفاء.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مواهب الطلائع من خلال ممارستهم مجموعة من الأنشطة «الترويحية، التنموية، التعليمية»، وتنفيذ ورش العمل التفاعلية التي تهدف إلى التعلم وتغيير السلوك، حيث يتم استخدام الانشطة الترويحية الرياضية ودمجها بالعلوم المختلفة، لتوصيل المادة العلمية لعقول النشء والشباب بطريقة ممتعه وشيقة تساعدهم على سرعة الاستيعاب والفهم.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة ممارسه الرياضة لدى المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة، مؤكداً تقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي كافة للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية.

أشاد المحافظ بالمبادرات الرياضية والبرامج الترفيهية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للشباب بمختلف الفئات العمرية والمجتمعية، من خلال تنفيذ الماراثونات والمسابقات الرياضية بهدف استغلال طاقاتهم وقدراتهم، واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع على المجتمع.