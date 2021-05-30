شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط 30 طن لحوم وأسماك ودواجن غير صالحة للاستخدام خلال 30 يومًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 30 طن لحوم وأسماك ودواجن ومصنعات لحوم ودواجن متنوعة وهياكل دواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تم تنفيذها في شهر مايو على محلات الجزارة والمطاعم والسوبر ماركت ومصانع الأسماك وثلاجات تابعة لمجازر دواجن وثلاجات حفظ لحوم قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

مشدداً على أنَّ يتمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما وجه المحافظ بالتشديد على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره والتصدي لأي مخالفة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.