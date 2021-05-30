شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف : استلام 220 ألفا و246 طنا من الأقماح المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في منظومة توريد واستلام القمح للموسم الحالي الذي بدأ في منتصف شهر أبريل الماضى، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة حتى صباح اليوم إلى 220 ألف و246 طنا، بنسبة 110 % من المستهدف هذا العام.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ الخطة برئاسة مديرعام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية من قبل أعضاء اللجنة لضمان استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الاستلام والفرز مع التحقق التام من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بأماكن الاستلام من الصوامع والشون، منوها إلى توجيهاته بتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسى لتشجيع وحث المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الاستراتيجي وتجاوز المستهدف هذا العام.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألفا و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و221 ألفا و488 أردباً بما يعادل 333 ألفا و556 طناً، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.