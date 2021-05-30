شكرا لقرائتكم خبر عن 103 آلاف و850 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استعدادات المدارس لبدء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية التي ستبدأ الثلاثاء القادم من خلال غرفة عمليات المديرية لمتابعة الامتحانات في جميع الإدارات التعليمية والاطمئنان على جاهزية لجان الإدارات التعليمية، وبيان جاهزية المدارس بجميع الإدارات التعليمية.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد طلاب الإعدادية العامة ١٠٣٨٥٠ طالب، وعدد اللجان ٤٦٠ لجنة، وشدد على ألا يزيد عدد الطلاب داخل اللجان عن 14 أثناء عقد الامتحانات، واستغلال جميع الفراغات داخل المدارس أثناء عقد الامتحانات، مؤكدا توزيع صناديق الأسئلة على مستوى جميع الإدارات التعليمية مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كما شدد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتطهير قبل الامتحانات وبعدها للحفاظ على صحة الطلبة وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

وعقد «محمود» اجتماعا حضرة مع مديري الإدارات التعليمية وقيادات المديرية بحضور سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لبحث استعدادات المدارس لامتحانات الشهادة الإعدادية ووجه بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات، مؤكدا ضرورة توافر الرعاية الصحية المتكاملة وتواجد الزائرة الصحية بالمدارس أثناء انعقاد الامتحانات، تحسباً لأى طوارئ، مع توفير مناخ آمن ومناسب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والالتزام.

كما طالب من مديري الإدارات بتكليف الموجهين بمتابعة التصحيح أول بأول وزيادة عدد الحجرات للمصححين والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل حجرات التصحيح وضرورة اعطاء كل طالب حقه والالتزام بالتعليمات.