شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه نصائح هامة للمواطنين خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة موجهة نصائح هامة للمواطنين.

قالت «شاكر» خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، في برنامج «هذا لصصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن حالة الطقس اليوم تشهد المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في مثل هذا التوقيت من كل عام، وسيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة على غرب البلاد مثل السلوم ومرسى مطروح والإسكندرية.

أضافت: «الرياح قد تصل إلى حد العاصفة في المناطق الصحراوية مثل سيوة وسيدي براني، مما يقلل من نسبة الرؤية لتكون أقل من 1000 متر على الطرق الصحراوية والسريعة»، ووجهت النصيحة للمواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق الصحراوية والسريعة.

تابعت: «بدايةً من غدًا سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل بحوالي 5 أو 6 درجات ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 40 درجة غدًا الاثنين، فيما تتراوح درجة حرارة السواحل الشمالية بين 33 و34 درجة، أما مناطق جنوب البلاد مثل قنا والأقصر وأسوان فتتراوح درجة حرارتها بين 44 و45 درجة».

ونصحت المواطنين بتجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة تمامًا في الفترة ما بين الظهر والعصر حيث تسجل درجة الحرارة أعلى قيم لها، وفي حالة الاضطرار للخروج من المنزل في هذا التوقيت يُفضل اصطحاب شمسية أو كاب للوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس بالإضافة إلى تناول المياه بكميات كبيرة، مشيرة إلى أن درجة الحرار ستبدأ في الانخفاض بدايةً من يوم الثلاثاء المقبل لتصل إلى 37 درجة.