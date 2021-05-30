شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة المنيا : غرامات فورية للمتسببين في تلويث كورنيش النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، قرارا بتوقيع غرامات مالية فورية وتحرير محاضر، لمن يقومون بتلويث كورنيش النيل بمدينة المنيا، سواء بإلقاء القمامة، أو غيرها، وحدد الغرامة بقيمة 50 جنيها.

ناشد «صلاح» المواطنين بضرورة الحفاظ على كورنيش النيل وما تم به من تطوير نظرا لأهميته التاريخية كعنوان لمدينة المنيا عروس الصعيد، كما ناشدهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مطالبا بإلقاء المخلفات بصناديق، مع حظر دخول الباعة الجائلين أو افتراش المشايات داخل الكورنيش.