شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم كهنة الكنيسة الكاثوليكية بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا فى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي كهنة الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، أمس السبت، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا «أسترازينيكا»، من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر، بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

وكان فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور محمد الرملى، مدير عام مستشفى حميات الأقصر، والدكتور إيليا أنسى، من مستشفى حميات الأقصر.

وتوجه الفريق الطبي إلى دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، حيث تم إعطاء اللقاح لرهبان الدير، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على الموقع الخاص بالوزارة، وتفقدت قيادات المديرية أعمال تطعيم رهبان دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر للاطمئنان على عملية التطعيم.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر قد شهدت تلقى رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بالمدينة، داخل مقر الدير، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا «أسترازينيكا»، عن طريق فريق طبى متخصص تم استقدامه إلى الدير لتطعيم الآباء رهبان الدير.