شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 1700 متر من مشروع الصرف الصحى للخطوط الفرعية بقرى الطود جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته المهندس وائل حجاجي حلمي، مدير المشروعات، ومسؤولي الإشراف بالمقاولون العرب فرع البحر الأحمر، أعمال تنفيذ مد شبكات الانحدار للخطوط الفرعية بقطر ٢٠٠ مللي بمناطق نجع مسلم والفتاتيح والجرادات شرق لإجراء ربطها على الخطوط الرئيسية المؤدية إلى محطة الرفع الرئيسية بنجع مسلم بمدينة الطود.

وقال المهندس وائل حجاجي، مدير المشروعات، إنه تم تنفيذ ١٧٠٠ متر من نسب التنفيذ لخطوط صرف صحي الفرعيات، وجارٍ التجهيزات لربطها بالخطوط الرئيسية، وتوريد أعمال الكهروميكانيكا من طلمبات ومولدات ومحولات إلى محطتي نجع مسلم وحسين حسن، ويتم إنهاء الأعمال الجارية والاستفادة من المشروع خلال فترة وجيزة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، استمرارية تقديم كل الدعم الممكن لإتمام وتنفيذ الأعمال الجارية دون معوقات وإزالتها على الفور بتعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.