شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 39251 شخصا بـ لقاح كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 39251 مواطنا، منهم 9072 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و8681 من مركز طب الأسرة بسنديون، و7924 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا

كما حصل 3227 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و2368 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و2256 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و1585 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و2032 حالة بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و2106 أشخاص بالوحدة الصحية بمشتهر.

وأكدت المديرية، في بيان لها، انه تم تطعيم 3531 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن. وأوضحت المديرية، أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة في أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة