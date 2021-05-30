شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد صباح اليوم الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي بدأن في كلية التجارة يرافقه الدكتور خالد قدرى عميد الكلية والدكتور محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وسط الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، حيث تفقد لجنة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد جميع لجان الامتحانات مشيدا بجهود إدارة الكلية في تنظيم اللجان واتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بدء جائحة كورونا والخبرات المتراكمة التي أدت إلى إنجاح الاختبارات منذ العام الدراسى الماضى وكذلك اختبارات الفصل الدراسي الأول.



أوضح الدكتور خالد قدرى، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان هذا الفصل الدراسي (72515 طالب وطالبة)، حيث يجرى الامتحانات 51738 طالبا وطالبة في الشعبة العربى، و6651 طالبا وطالبة في شعبة اللغة الإنجليزية، و306 طالب وطالبة في شعبة اللغة الفرنسية، وما يقرب من 1281 طالبا وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، و1702 طالب وطالبة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية، كما تقدم للامتحانات ببرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية 95 طالبا وطالبة، ومايقرب من 10742 طالبا وطالبة بالتعليم المفتوح والتعلم المدمج.

نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول