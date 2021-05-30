شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والخاصة بمدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، ومواعيد الغلق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية، شملت منطقة كورنيش النيل بمدينة المنيا عقب افتتاحه، وشارع مصر، لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ولمتابعة إجراءات الحظر بعد التاسعة مساء، وإغلاق الكورنيش بعد الساعة 11 مساء، بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة- دفعة الشهيد أحمد المنسي).

وخلال الجولة، التقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين، حيث ناشدهم بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعليمات والضوابط التي وضعتها المحافظة، لافتتاح الكورنيش، وأهمها الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، والحفاظ على نظافة المكان.

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، كانت أعلنت عن البدء في تطبيق غرامات مالية فورية، وتحرير محاضر للمواطنين المخالفين للتعليمات، واللوائح في حالة إلقاء قمامة في كورنيش النيل بقيمة خمسين جنيها.